Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 879 bin 24'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 879 bin 24'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 879 bin 24'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 298 bin 25'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 879 bin 24'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 298 bin 25'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 335 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 23 BİN 179Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 23 bin 179'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 69 bin 635 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 107 bin 223 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 225Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 225'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 99 bin 18 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 187 BİN 537Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 832 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 187 bin 537 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 134 bin 181 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 232 BİN 72 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 232 bin 72 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 160 bin 549 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 737 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA