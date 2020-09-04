Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 873 bin 285'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 873 bin 285'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 68 bin 569'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 297 bin 512'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 873 bin 285'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 297 bin 512'ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 335 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 936 BİN 747

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 936 bin 747'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 68 bin 569 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 37 bin 151 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 121

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 121'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 98 bin 585 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 184 BİN 268Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 750 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 184 bin 268 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 132 bin 55 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 228 BİN 403 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 228 bin 403 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 159 bin 475 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 688 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA