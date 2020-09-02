Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 460'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 296 bin 590'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 296 bin 590'a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 318 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 769 BİN 523

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 769 bin 523'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 66 bin 460 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 901 bin 908 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 105 BİN 944Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 944'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 97 bin 371 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 177 BİN 571Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 505 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 177 bin 571 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 128 bin 57 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 224 BİN 264 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 224 bin 264 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 158 bin 12 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 597 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA