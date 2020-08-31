Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 850 bin 633'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 850 bin 633'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 64 bin 646'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 295 bin 849'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 850 bin 633'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 295 bin 849'a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 294 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 624 BİN 613Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 624 bin 613'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 64 bin 646 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 775 bin 194 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 105 BİN 795Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 795'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 172 BİN 53Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 343 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 172 bin 53 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 124 bin 185 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 217 BİN 396 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 217 bin 396 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 157 bin 403 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 520 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA