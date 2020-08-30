Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 846 bin 792'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
30.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:26

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 846 bin 792'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 63 bin 657'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 295 bin 636'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 846 bin 792'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 295 bin 636'ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 288 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 542 BİN 733Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 542 bin 733'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 63 bin 657 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 713 bin 933 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 105 BİN 684Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 684'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 96 bin 135 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 169 BİN 195Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 261 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 169 bin 195 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 122 bin 802 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 213 BİN 131 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 213 bin 131 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 135  bin 101 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 419 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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