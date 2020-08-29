Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 841 bin 372'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
29.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:31

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 841 bin 372'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 62 bin 750'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 295 bin 372'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 841 bin 372'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 295 bin 372'ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 284 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 468 BİN 272Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 468 bin 272'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 62 bin 750 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 649 bin 621 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 105 BİN 558Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 558'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 95 bin 888 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 165 BİN 887Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 169 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 165 bin 887 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 120 bin 900 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 209 BİN 544 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 209 bin 544 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 134 bin 474 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 325 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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