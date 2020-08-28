Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 835 bin 648'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
28.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:32

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 835 bin 648'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 61 bin 725'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 295 bin 53'e yükseldi.

 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 835 bin 648'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 295 bin 53'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 283 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 392 BİN 295

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 392 bin 295'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 61 bin 725 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 585 bin 30 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 105 BİN 408Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 408'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 95 bin 253 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 162 BİN 884Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 64 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 162 bin 884 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 118 bin 575 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 205 BİN 581 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 205 bin 581 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 133 bin 990 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 234 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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