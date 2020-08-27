Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 829 bin 742'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 829 bin 742'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 60 bin 629'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 294 bin 638'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 829 bin 742'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 294 bin 638'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 274 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 310 BİN 234

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 310 bin 234'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 60 bin 629 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 523 bin 771 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 105 BİN 243Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 243'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 94 bin 713 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 160 BİN 165Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 944 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 160 bin 165 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 115 bin 409 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 202 BİN 361 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 202 bin 361 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 133 bin 460 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 137 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA