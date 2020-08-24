Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 812 bin 537'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
24.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:55

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 812 bin 537'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 57 bin 692'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 293 bin 261'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 812  bin 537'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 293 bin 261'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 244 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 348'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 57 bin 692 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 338 bin 35 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 104 BİN 718Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 104 bin 718'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 92 bin 598 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 153 BİN 535Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 680 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 153 bin 535 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 107 bin 500 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 189 BİN 601 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 189 bin 601 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 131 bin 367 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 998 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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