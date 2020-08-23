Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 808 bin 715'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 808 bin 715'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 56 bin 846'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 292 bin 765'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 808 bin 715'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 292 bin 765'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 235 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 44 bin 940'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 56 bin 846 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 280 bin 566 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 104 BİN 543

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 104 bin 543'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 91 bin 89 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 151 BİN 498Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 594 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 151 bin 498 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 105 bin 198 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 187 BİN 249 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 187 bin 249 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 114 bin 921 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 966 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA