Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 803 bin 223'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 803 bin 223'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 55 bin 928'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 292 bin 174'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 803 bin 223'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 292 bin 174'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 231 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 975 BİN 701

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 975 bin 701'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 55 bin 928 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 222 bin 577 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 104 BİN 313

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 104 bin 313'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 89 bin 712 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 149 BİN 408Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 500 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 149 bin 408 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 102 bin 991 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 182 BİN 365 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 182 bin 365 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 114 bin 519 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 940 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA