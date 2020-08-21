Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 797 bin 158'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
21.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:26

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 797 bin 158'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 55 bin 2'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 291 bin 588'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 797 bin 158'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 291 bin 588'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 219 olarak raporlandı.

 

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 910 BİN 32

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 910 bin 32'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 55 bin 2 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 160 bin 59 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 104 BİN 71Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 104 bin 71'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 87 bin 920 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 147 BİN 211Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 418 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 147 bin 211 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 100 bin 674 kişinin iyileştiği açıklandı. 

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 178 BİN 22 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 178 bin 22 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 114 bin 114 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 883 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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