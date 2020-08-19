Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 784 bin 380'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
19.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:35

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 784 bin 380'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 53 bin 26'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 290 bin 445'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 784 bin 380'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 290 bin 445'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 201 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 768 BİN 670Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 768 bin 670'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 53 bin 26 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 38 bin 585 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 103 BİN 571Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 103 bin 571'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 86 bin 286 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 143 BİN 43Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 277 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 143 bin 43 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 96 bin 306 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 169 BİN 213 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 169 bin 213 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 112 bin 861 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 687 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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