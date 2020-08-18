Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 777 bin 470'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
18.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:18

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 777 bin 470'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 51 bin 936'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 289 bin 832'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 777 bin 470'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 289 bin 832'ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 190 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 703 BİN 517Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 703 bin 517'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 51 bin 936 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 977 bin 779 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 103 BİN 300Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 103 bin 300'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1269 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 84 bin 445 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 141 BİN 370Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 207 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 141 bin 370 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 94 bin 458 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 164 BİN 474 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 164 bin 474 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 112 bin 759 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 681 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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