Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 738 bin 965'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
11.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:51

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 738 bin 965'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 45 bin 361'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 285 bin 191'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 738 bin 965'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 285 bin 191 yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 112 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 269 BİN 52

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 269 bin 52'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 45 bin 361 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 583 bin 489 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 100 bin 164'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1058 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 73 bin 702 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 127 BİN 83Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 765 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 127 bin 83 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 82 bin 236 kişinin iyileştiği açıklandı. 

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 136 BİN 638 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 136 bin 638 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 68 bin 159 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 294 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi


Kaynak: DHA

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