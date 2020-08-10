Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 734 bin 20'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
10.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:02

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 734 bin 20'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 44 bin 466'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 284 bin 660'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 734 bin 20'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 284 bin 660'a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 97 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 215 BİN 74

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 215 bin 74'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 44 bin 466 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 535 bin 743 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 99 BİN 442

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 99 bin 442'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1058 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 72 bin 523 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 125 BİN 396Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 723 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 125 bin 396 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 80 bin 952 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 129 BİN 913 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 129 bin 913 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 67 bin 673 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 270 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi


Kaynak: DHA

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