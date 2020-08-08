Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 724 bin 149'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 724 bin 149'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 42 bin 602'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 283 bin 487'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 724 bin 149'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 283 bin 487'ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 68 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 89 BİN 773Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 89 bin 773'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 42 bin 602 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 89 bin 773 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 97 BİN 829Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 97 bin 829'a ulaşırken; toplamda 1,058 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 121 BİN 226Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 593 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 121 bin 226 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 77 bin 557 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 122 BİN 754 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 122 bin 754 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 66 bin 852 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 5 bin 593 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA