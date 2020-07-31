Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 676 bin 824'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
31.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:30

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 676 bin 824'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 35 bin 807'ye yükselirken; Pakistan'da ise son 24 saatte 903 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 676 bin 824'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 903 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 278 bin 305'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 951'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 247 bin 177 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 643 BİN 416Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 416'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 35 bin 807 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 59 bin 983 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 51 BİN 809Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 51 bin 809'a ulaşırken; toplamda 46 bin 308 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 106 BİN 336Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 58 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 106 bin 336 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 64 bin 292 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 89 BİN 374 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 89 bin 374 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 65 bin 64 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1983 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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