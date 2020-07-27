Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 652 bin 332'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 652 bin 332'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 826'ya yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1176 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 652 bin 332'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1176 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 274 bin 289'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 842'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 241 bin 26 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 437 BİN 976

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 437 bin 976'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 32 bin 826 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 918 bin 906 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 50 BİN 369Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 50 bin 369'a ulaşırken; toplamda 45 bin 521 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 98 BİN 778Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 781 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 98 bin 778 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 56 bin 655 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 80 BİN 448 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 80 bin 448 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 26 bin 110 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1932 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA