Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 636 bin 576'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 636 bin 576'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 645'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1209 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 636 bin 576'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1209 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 270 bin 400'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 763'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 219 bin 783 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 288 BİN 130

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 288 bin 130'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 30 bin 645 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 817 bin 593 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 49 BİN 98Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 49 bin 98'e ulaşırken; toplamda 45 bin 15 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 93 BİN 657Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 576 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 93 bin 657 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 52 bin 164 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 74 BİN 390 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 74 bin 390 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 24 bin 383 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1871 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA