Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 619 bin 605'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
22.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:56

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 619 bin 605'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 28 bin 771'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1332 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 619 bin 605'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1332 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 267 bin 428'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 677'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 210 bin 468 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 194 BİN 888Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 888'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 28 bin 771 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 753 bin 50 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 48 BİN 434Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 48 bin 434'e ulaşırken; toplamda 48 bin 434 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 89 BİN 869Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 320 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 89 bin 869 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 48 bin 466 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 70 BİN 764 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 70 bin 764 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 23 bin 281 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1837 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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