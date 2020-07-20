Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
20.07.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:07

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 27 bin 514'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1 bin 587 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1 bin 587 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 265 bin 83'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 599'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 205 bin 929 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 119 BİN 307Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 119 bin 307'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 27 bin 514 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 700 bin 646 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 47 BİN 912Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 47 bin 912'ye ulaşırken; toplamda 44 bin 86 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 86 BİN 521Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 143 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 86 bin 521 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 45 bin 401 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 67 BİN 456 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 67 bin 456 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 22 bin 465 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1831 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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