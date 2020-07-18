Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 599 bin 438'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 599 bin 438'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 26 bin 291'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1 bin 917 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 599 bin 438'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1 bin 917 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 261 bin 916'ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 522'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 198 bin 509 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 40 BİNİ GEÇTİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 40 bin 746 ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 26 bin 291 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 654 bin 130 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 47 BİN 453Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 47 bin 453'e ulaşırken; toplamda 43 bin 577 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 83 BİN 130Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 957 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 83 bin 130 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 41 bin 834 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 63 BİN 1 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 63 bin 1 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 21 bin 748 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1660 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA