Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
13.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:06

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 23 bin 194'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 753 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 753 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 251 bin 625'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 266'ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 161 bin 917 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 879 BİN 487'YE YÜKSELDİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 879 bin 487'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 23 bin 194 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 554 bin 429 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 45 BİN 961Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 45 bin 961'e ulaşırken; toplamda 42 bin 285 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 75 BİN 699Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 606 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 75 bin 699 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 35 bin 638 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 56 BİN 259 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 56 bin 259 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 16 bin 46 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1534 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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