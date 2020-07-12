Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 567 bin 734'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
12.07.2020 09:38 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:54

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 567 bin 734'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 22 bin 687'ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 521 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 567 bin 734'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 521 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 248 bin 872'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 74 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 197'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 156 bin 700 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 850 BİN 358'E YÜKSELDİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 850 bin 358'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 22 bin 687 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 536 bin 231 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 45 BİN 783Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 45 bin 783'e ulaşırken; toplamda 42 bin 26 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 74 BİN 18Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 535 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 74 bin 18 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 34 bin 719 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 54 BİN 222 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 54 bin 222 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 14 bin 37 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1372 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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