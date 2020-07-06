Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 536 bin 880'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
06.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:49

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 536 bin 880'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 703'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 344 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 536 bin 880'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 344 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 231 bin 818'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 762'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 131 bin 649 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 698 BİN 233'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 698 bin 233'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 19 bin 703 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 424 bin 928 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 44 BİN 800Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 800'e ulaşırken; toplamda 40 bin 441 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 63 BİN 749Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 171 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 63 bin 749 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 29 bin 105 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 44 BİN 254 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 44 bin 254 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 11 bin 942 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1297 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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