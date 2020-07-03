Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 524 bin 177'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
03.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:58

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 524 bin 177'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 18 bin 225'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 87 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 524 bin 177'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 87 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 221 bin 896'ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 551'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 113 bin 623 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 627 BİN 168'E YÜKSELDİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 627 bin 168'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 18 bin 225 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 379 bin 902 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 44 BİN 310Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 310'a ulaşırken; toplamda 39 bin 429 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 59 BİN 394Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 987 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 59 bin 394 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 26 bin 667 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 38 BİN 805 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 38 bin 805 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 10 bin 673 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1274 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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