Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 519 bin 95'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
02.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:03

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 519 bin 95'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 17 bin 848'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 339 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 519 bin 95'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 339 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 217 bin 809'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 473'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 104 bin 694 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 605 BİN 220'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 605 bin 220'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 17 bin 848 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 359 bin 896 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 44 BİN 122

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 122'ye ulaşırken; toplamda 39 bin 11 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 57 BİN 770Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 934 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 57 bin 770 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 25 bin 595 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 38 BİN 511 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 38 bin 511 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 10 bin 438 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1270 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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