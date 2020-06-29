Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 504 bin 491'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
29.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:54

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 504 bin 491'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 16 bin 487'ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 557 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 504 bin 491'e yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 557 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 206 bin 512'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 167'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 95 bin 407'ye kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 549 BİN 197'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 549 bin 197'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 16 bin 487 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 321 bin 774 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 43 BİN 459Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 43 bin 459'a ulaşırken; toplamda 37 bin 508 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 22 BİN 936Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 754 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 54 bin 10 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 22 bin 936 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 35 BİN 455 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 35 bin 455 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 9 bin 686 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1244 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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