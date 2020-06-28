Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 501 bin 436'ya yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
28.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 28.06.2020 09:53

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 501 bin 436'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 16 bin 111'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 72 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 501 bin 436'ya yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 72 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 202 bin 955'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 118'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 92 bin 624 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 529 BİN 577'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 529 bin 860'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 16 bin 111 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 310 bin 205 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

 

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 43 BİN 246Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 43 bin 246'ya ulaşırken; toplamda 37 bin 163 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. 

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 21 BİN 909Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 720 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 52 bin 812 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 21 bin 909 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 34 BİN 803 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 34 bin 803 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 9 bin 430 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1236 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Haber
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi Haber
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var Haber
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Okan Buruk Alper Ulusoy Yılmaz Vural Mete Kalkavan İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza İzmir Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 10:00:49. #1.14#
title