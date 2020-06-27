Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 497 bin 1'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
27.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:33

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 497 bin 1'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 15 bin 689'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 138 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 497 bin 1'e yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 138 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 198 bin 883'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 73 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 35'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 86 bin 906 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 509 BİN 446'YA YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 509 bin 446'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 15 bin 689 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 295 bin 917 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 42 BİN 955Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 42 bin 955'e ulaşırken; toplamda 36 bin 825 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 21 BİN 333Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 683 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 51 bin 427 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 21 bin 333 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 34 BİN 73 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 34 bin 73 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 9 bin 182 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1224 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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