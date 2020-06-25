Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
25.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:35

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 14 bin 907'ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 44 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160'a yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 44 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 192 bin 970'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 148 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 903'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 81 bin 307 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 473 BİN 719'A YÜKSELDİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 473 bin 719'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 14 bin 907 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 271 bin723 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 42 BİN 623Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 42 bin 623'e ulaşırken; toplamda 36 bin 299 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 19 BİN 658Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 573 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 49 bin 9 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 19 bin 658 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 32 BİN 295 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 32 bin 295 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 8 bin 656 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1204 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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