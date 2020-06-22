Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 470 bin 821'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
22.06.2020 09:24 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:24

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 470 bin 821'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 13 bin 703'e yükselirken; Afganistan'da ise 598'e çıktı. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 471 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 470 bin 821'e yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 29 bin 143'e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 598'e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 841 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 4 BİN 471 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 471 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 181 bin 88'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 590'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 71 bin 458 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 426 BİN 910'A YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 426 bin 910'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 13 bin 703 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 237 bin 252 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 42 BİN 95

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 42 bin 95'e ulaşırken; toplamda 34 bin 942 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 18 BİN 404

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 465 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 45 bin 891 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 18 bin 404 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 30 BİN 52 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 30 bin 52 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 7 bin 893 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1169 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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