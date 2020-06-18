Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 451 bin 439'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
18.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:14

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 451 bin 439'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 12 bin 272'ye, Afganistan'da ise 546'ya yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 5 bin 358 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 451 bin 439'a yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 27 bin 337'ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 546'ya yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 7 bin 660 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 5 BİN 358 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 358 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 160 bin 118'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 118 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 93'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 59 bin 215 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 367 BİN 963'E YÜKSELDİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 367 bin 963'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 12 bin 272 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 194 bin 553 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 41 BİN 216Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 41 bin 216 ulaşırken; toplamda 31 bin 938 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 16 BİN 243Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 276 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 41 bin 431 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 16 bin 243 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 27 BİN 238 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 27 bin 238 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 6 bin 820 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1108 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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