Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 108'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
17.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:56

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 108'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 11 bin 921'e, Afganistan'da ise 504'e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 5 bin 839 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 446 bin 108'e yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 26 bin 874'e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 504'e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 6 bin 158 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 5 BİN 839 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 839 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 154 bin 760'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 136 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 975'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 58 bin 437 kişinin de iyileştiği belirtildi.HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 354 BİN 161'E YÜKSELDİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 354 bin 161'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 11 bin 921 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 187 bin 552 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 40 BİN 969Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 bin 969'a ulaşırken; toplamda 31 bin 163 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 15 BİN 703Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 231 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 40 bin 400 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 15 bin 703 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 26 BİN 781 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 26 bin 781 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 6 bin 552 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1103 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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