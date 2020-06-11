Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
11.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:41

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 8 bin 107'ye, Afganistan'da ise 426'ya yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 5 bin 834 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48'e yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da son 24 saatte 748 kişi daha enfekte olarak, toplam sayı 22 bin 890'a ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 426'ya yükseldi.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 5 BİN 834 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 834 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 119 bin 536'ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 356'ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 38 bin 391 kişinin de iyileştiği belirtildi.HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 287 BİN 155'E YÜKSELDİHindistan'da ise vaka sayısı 287 bin 155'e ulaşırken, virüs nedeniyle 8 bin 107 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 140 bin 979 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 38 BİN 965

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 38 bin 965'e ulaşırken; toplamda 26 bin 532 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı değişmeyerek 25 olarak kalmaya devam etti.

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 1959 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 34 bin 316 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 12 bin 129 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 23 BİN 732 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 23 bin 732 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 4 bin 895 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1027 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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