Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 413 bin 749'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 413 bin 749'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 7 bin 719'a, Afganistan'da ise 405'e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 5 bin 385 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 413 bin 749'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da son 24 saatte 683 kişi daha enfekte olarak, toplam sayı 22 bin 142'ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 405'e yükseldi.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 5 BİN 385 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 385 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 113 bin 702'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 255'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 36 bin 308 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 275 BİN 413'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 275 bin 413'e ulaşırken, virüs nedeniyle 7 bin 719 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 134 bin 165 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA