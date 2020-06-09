Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 408 bin 759'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 408 bin 759'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 7 bin 473'e, İran'da ise 8 bin 351'e yükseldi. Vaka sayısında yükselmeye yaşayan Pakistan'da ise virüs kaynaklı ölümler 2 bin 172'ye ulaştı.

AFGANİSTAN'DA ENFEKTE KİŞİ SAYISI 21 BİN 222

Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da son 24 saatte 305 kişi daha enfekte oldu ve toplam rakam 21 bin 222'ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 376 oldu.HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 267 BİN 46'YA YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 267 bin 46'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 7 bin 473 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 129 bin 215 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA