Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 273'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 273'e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Singapur'da son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 946'ya, Japonya'da ise 914'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 57 artarak toplamda 11 bin 776'ya, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 552'ye çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 914, TAYLAND'DA İSE 58

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 17 bin 103'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 914 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 15 bin 79 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 8 kişi daha artarak 3 bin 112 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 972 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 37 BİN 527

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 37 bin 527'ye ulaşırken; toplamda 24 bin 559 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 artarak 25'e yükseldi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 247 BİN 40'A YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 247 bin 40'A ulaşırken, virüs nedeniyle 6 bin 946 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 119 bin 293 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA