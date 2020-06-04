Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 388 bin 47'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
04.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:36

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 388 bin 47'ye yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 88'e, Japonya'da ise 900'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 39 artarak toplamda 11 bin 629'a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 499'a çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 900, TAYLAND'DA İSE 58

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 986'ya ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 900 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 771 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 17 kişi daha artarak 3 bin 101 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 968 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 36 BİN 405

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 36 bin 405'e ulaşırken; toplamda 23 bin 582 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 24 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 217 BİN 187'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 217 bin 187'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 6 bin 88 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 104 bin 107 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Haber
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak Haber
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı Haber
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü Haber
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı
ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Ahmet Tekdal Mustafa Şentop Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Haldun Dormen Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Washington
Şu an buradasınız: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 09:39:29. #1.15#
title