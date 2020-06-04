Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 388 bin 47'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 388 bin 47'ye yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 88'e, Japonya'da ise 900'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 39 artarak toplamda 11 bin 629'a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 499'a çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 900, TAYLAND'DA İSE 58

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 986'ya ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 900 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 771 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 17 kişi daha artarak 3 bin 101 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 968 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 36 BİN 405

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 36 bin 405'e ulaşırken; toplamda 23 bin 582 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 24 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 217 BİN 187'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 217 bin 187'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 6 bin 88 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 104 bin 107 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA