Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 377 bin 565'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
02.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:26

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 377 bin 565'e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore, Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısı son 24 saatte 1 artarken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 608'e, Japonya'da ise 892'ye çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 38 artarak toplamda 11 bin 541'e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 446'ya çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte 1 kişi artarak 272'ye yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 892, TAYLAND'DA İSE 58'E YÜKSELDİ

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 884'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 892 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 502 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 1 kişi daha artarak 3 bin 83 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 966 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 artarak 58'e yükseldi.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 35 BİN 292

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 35 bin 292'ye çıkarken; toplamda 22 bin 466 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 artarak 24'e yükseldi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 198 BİN 706'YA YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 198 bin 706'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 5 bin 608 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 95 bin 754 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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