Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 357 bin 480'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
28.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:49

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 357 bin 480'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Japonya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 858'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 79 artarak toplamda 11 bin 344'e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 340'a çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 269'a olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 858, TAYLAND'DA İSE 57

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 651'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 858 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 13 bin 973 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 11 kişi daha artarak 3 bin 65 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 945 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 32 BİN 876

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 32 bin 876'ya çıkarken; toplamda 17 bin 276 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.


Kaynak: DHA

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