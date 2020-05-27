Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 352 bin 265'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 352 bin 265'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Japonya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 846'ya yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 40 artarak toplamda 11 bin 265'e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 295'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 269'a olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 846, TAYLAND'DA İSE 57

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 623'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 846 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 13 bin 810 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 9 kişi daha artarak 3 bin 54 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 931 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 32 BİN 343

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 32 bin 343'e çıkarken; toplamda 16 bin 444 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.

Kaynak: DHA