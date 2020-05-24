Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 344 bin 25'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
24.05.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:23

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 344 bin 25'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 869'a, Japonya'da ise 808'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 25 artarak toplamda 11 bin 190'a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 213'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 266 olarak kaldı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 808, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 536 ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 808 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 13 bin 244 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında 3 bin 40 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 921 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 31 BİN 68

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 31 bin 68'e çıkarken; toplamda 13 bin 882 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 131 BİN 920'YE YÜKESLDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 131 bin 920'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 54 bin 441 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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