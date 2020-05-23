Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 340 bin 47'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 340 bin 47'ye yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore'de ise son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 728'e, Japonya'da ise 796'ya yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 23 artarak toplamda 11 bin 165'e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 194'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte 2 kişi daha artarak 266'ya yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 796, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 513 ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 796 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 13 bin 5 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında vaka sayısı 3 artarak toplamda 3 bin 40 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 916 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 30 bin 426'ya çıkarken; toplamda 12 bin 995 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 125 BİN 149'A YÜKESLDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 125 bin 149'a ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 728 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 51 bin 824 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA