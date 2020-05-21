Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 329 bin 739'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
21.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:28

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 329 bin 739'a yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore'de ise 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 438'e, Japonya'da ise 771'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 12 artarak toplamda 11 bin 122'ye, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 135'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 1 kişi daha artarak 264'e çıktı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 771, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 385'ee ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 771 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 12 bin 286 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise vaka sayısı 3 kişi daha artarak toplamda 3 bin 37 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 897 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YOKSingapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 29 bin 364'e çıkarken; toplamda 11 bin 207 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 22 olarak kalmaya devam etti.HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 112 bin 442

Hindistan'da ise vaka sayısı 112 bin 442'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 438 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 45 bin 422 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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