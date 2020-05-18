Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 316 bin 732'ye yükseldi.

– Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 316 bin 732'ye yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Japonya ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 29'a, Güney Kore'de ise 263'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı toplamda 11 bin 65'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 904'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 263'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 744, TAYLAND'DA İSE 56Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 285 ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 744 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 11 bin 153 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 3 bin 31 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 857 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YOKSingapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 28 bin 38'e çıkarken; toplamda 9 bin 340 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 22 olarak kalmaya devam etti.HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 29'A YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 96 bin 169'a ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 29 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 36 bin 824 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

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Kaynak: DHA