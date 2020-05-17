Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 313 bin 266'ya yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
17.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:53

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 313 bin 266'ya yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Güney Kore ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken;  Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 872'ye, Japonya'da ise 725'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı toplamda 11 bin 50'ye, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 888'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı değişmeyerek 262 oldu.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 725, TAYLAND'DA İSE 56Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 237'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 725 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 10 bin 338 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 3 bin 28 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 856 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK OLMADISingapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 27 bin356'ya çıkarken; toplamda 8 bin 342 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi artarak 22 olarak kalmaya devam etti.HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 872'YE YÜKSELDİ

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 90 bin 927'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 872 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 34 bin 224 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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