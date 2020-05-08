Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
08.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:26

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 270 bin 740'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 270 bin 740'a yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da toplam ölü sayısı 1890, Japonya'da ise 577...

Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 12 kişi daha artarak toplamda 10 bin 822'ye, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 484'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 256 olarak kaldı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 577, TAYLAND'DA İSE 55

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 15 bin 477'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 577 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 4 bin 918 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise son 24 saatte vaka sayısının 8 kişi daha artmasıyla toplamda 3 bin kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 784 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 55 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 20 bin 939 çıkarken; toplamda 1712 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 20 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 56 BİNE ULAŞTI

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 56 bin 409'a ulaşırken, virüs nedeniyle 1890 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 16 bin 790 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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