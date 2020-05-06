Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
06.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:59

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 258 bin 361'eyükseldi.

 Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 258 bin 361'eyükseldi. Asya ülkelerinden Singapur'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Tayland ve Güney Kore'de ölü sayısı 1 kişi daha arttı. Virüs kaynaklı ölü sayısı Hindistan'da 1695'e, Japonya'da ise 556'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 258 bin 361'eyükseldi. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu da açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 2 kişi daha artarak toplamda 10 bin 806'ya, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 333'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 kişi daha artarak 255'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 556, TAYLAND'DA İSE 55

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 15 bin 253'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 556 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 4 bin 496 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise son 24 saatte vaka sayısının 1 kişi daha artmasıyla toplamda 2 bin 989 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 761 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi daha artarak 55'e yükseldi.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 19 bin 410'a çıkarken; toplamda 1519 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 18 olarak kaldı.HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 1695

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 49 bin 436'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 1695 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 183 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


- Kore

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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